Il dolore non passava pere allora ilha optato per un'operazione, svoltasi oggi a Roma a Villa Stuart agli ordini del. La distorsione al ginocchio sinistro rimediata in Sassuolo-Milan dal terzino rossonero alla fine ha richiesto l'intervento dei medici che hanno svoltoSalterà sicuramente la gara contro il Cagliari ma non dovrebbe esserci alcun problema per il ritorno in campo per l'inizio della prossima stagione.AC Milan comunica che Andrea Conti, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa dopo il trauma del ginocchio sinistro occorso in Sassuolo-Milan, è stato sottoposto, in data odierna, a revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale. La procedura è stata eseguita dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi.