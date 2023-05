È Matteo Osti il vincitore del Cronometro d’oro per la stagione 2021/2022: i colleghi lo hanno votato quale migliore preparatore atletico dello scorso campionato, celebrando così lo scudetto del Milan della passata stagione e bissando il successo di Stefano Pioli durante l’ultima edizione della Panchina d’oro.



LE PAROLE - Queste le sue dichiarazioni: “Mi scuso per non essere lì, ma purtroppo non posso fare altrimenti dovendo preparare la partita di mercoledì… Vi ringrazio per avermi votato. Condivido questo riconoscimento con i colleghi che lavorano con me, oltre alla squadra e al mister. Ormai sono venti anni che faccio questo mestiere ed è davvero un grande onore aver raggiunto questo obiettivo”.