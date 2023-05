Dopo aver sfiorato la promozione un paio d'anni fa, il Pineto ha vinto il girone F di Serie D e ha conquistato per la prima volta la Serie C. Un traguardo storico sul quale c'è anche la firma di Andrea Milani: attaccante esterno sinitro classe 2002, gioca a piede invertito e se serve può piazzarsi anche qualche metro più indietro. Tre assist e due gol nella stagione della promozione nonostante la maggior parte delle presenze da subentrato. Gli basta poco per accendersi. Il Pineto l'ha pescato dalla lista svincolati a novembre dopo la fine del contratto con la Fiorentina.



SCUOLA FIORENTINA - In viola era un pupillo di Aquilani col quale ha giocato quasi 40 partite in Primavera, in bacheca due Coppe Italia vinte in viola prima di entrare nel calcio dei grandi. L'anno scorso, alla prima stagione lontano da Firenze, 13 presenze in C col Monterosi; a febbraio ha firmato il progetto Pineto e ora ha scritto la storia.