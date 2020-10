Ancora positivi al Covid-19 in casa Milan. Il club rossonero, con un comunicato sui suoi profili social, ha ufficializzato la positività di cinque tesserati: "Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività". Il Milan chiuderà la quinta giornata di Serie A ospitando stasera la Roma al Meazza.