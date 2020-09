Mancava solo l'ufficialità, arrivata poco fa: Brahim Diaz lascia il Real Madrid e si trasferisce in prestito al Milan fino al 30 giugno 2021. Questo il comunicato sul sìto ufficiale rossonero: "​Il Milan è felice di annunciare la firma del calciatore spagnolo Brahim Diaz, che arriva dal Real Madrid in prestito fino al 30 giugno 2021. Nato a Malaga il 3 agosto 1999, è cresciuto nel Malaga prima di trasferirsi, nel 2015, al Manchester City. Ha fatto il suo esordio con i Citizens nel 2016, collezionando 15 presenze e segnato 2 gol, nel 2019 è passato al Real Madrid, con il quale ha segnato 2 gol in 21 presenze. Brahim Diaz oggi è stato a Milanello per la seduta agli ordini di Pioli. Indosserà la maglia numero 21".