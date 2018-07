Dopo aver depositato il contratto in settimana, il Milan ha preso ufficialmente Alen Halilovic (foto da acmilan.com). Questa la nota ufficiale della società rossonera: "AC Milan comunica di aver acquisito dall'HAMBURGER SV a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021".



TERZO COLPO - Per manifestare il suo entusiasmo e la sua carica in vista dell'inizio dell'avventura in rossonero, Halilovic aveva pubblicato poche ore fa una storia sul proprio profilo Instagram direttamente dal centro sportivo di Milanello: "Happy to be here ("Felice di essere qui"). Si tratta del terzo colpo dopo gli arrivi di Reina e Strinic.