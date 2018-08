Comunicato ufficiale del Milan riguardo le condizioni di Ivan Strinic: "AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l'attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami".



Arrivato a parametro zero dopo le esperienze con Napoli e Sampdoria, il terzino croato, vicecampione del mondo, dovrà sospendere l'attività agonistica.