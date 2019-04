Arrivano conferme e brutte notizie per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Milan. Nel corso della gara contro l'Udinese il club rossonero ha perso sia il Gianluigi Donnarumma che Lucas Paquetà usciti il primo per problemi muscolari e il secondo per una brutta distorsione alla caviglia. Oggi i primi responsi, ma entrambi non saranno a disposizione nella gara contro la Juve.



STIRAMENTO DONNARUMMA - Il portiere classe 1999 si è sottoposto questa mattina ad esami clinici che hanno confermato la sensazione dell'immediato post partita. Donnarumma ha rimediato uno stiramento ai flessori della coscia i cui tempi di recupero saranno valutati di settimana in settimana ma non dovrebbero essere inferiori ai 15 giorni.



ANSIA PER PAQUETA' - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, invece, Lucas Paquetà ha iniziato ora l'iter di esami strumentali che porteranno ad una diagnosi più precisa. La distorsione alla caviglia è seria e il club sta analizzando la possibilità di un interessamento dei legamenti. C'è ansia in casa Milan perché in questo caso lo stop potrebbe essere di lunga durata.