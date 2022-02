Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, è arrivata la tanto attesa firma sul rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan: si tratta di un prolungamento fino all’estate del 2026, quattro anni e mezzo per continuare a vedere il TGV francese sulla fascia sinistra rossonera. Il laterale sinistro ex Real, come appreso da Calciomercato.com, guadagnerà 4 milioni all’anno più 500mila euro di bonus.



IL COMUNICATO - "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 2026. Theo è arrivato al Milan nell'estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l'ammirazione e l'affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino".



