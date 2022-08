questo il comunicato diramato dalla società rossonera:"COMUNICATO UFFICIALE: MALICK THIAWIl difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossoneroAC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.Thiaw, nato a Düsseldorf l'8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Nel 2020 debutta in Prima Squadra con lo Schalke 04, totalizzando 61 partite e 3 gol.Vanta 8 presenze e 2 gol con la nazionale U21 della Germania, con cui ha vinto l'Europeo di categoria nel 2021".Queste le dichiarazioni del neo acquisto del Milan: "Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida di Milano. Per me è importante ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato nel mio cammino all'FC Schalke 04. Con i responsabili, gli allenatori, i supervisori, i dipendenti e tutti i giocatori con i quali ho potuto vivere momenti speciali. Vorrei ringraziare esplicitamente i tifosi dello Schalke, senza il cui supporto non avrei potuto intraprendere questa strada. Per me lo Schalke 04 sarà sempre un club speciale a cui sarò sempre legato".