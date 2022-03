Rafael Leao deve ancora mettere la firma sul rinnovo del contratto con il Milan. Intanto le grandi squadre d'Europa iniziano a farsi avanti, con il PSG in testa: da Parigi hanno pesato le magie dell'attaccante portoghese per 70 milioni di euro, ma da Milano resistono, consapevoli di essere a un passo dall'intesa. Leao prolungherà in rossonero, perché lui e il Diavolo stanno diventando grandi insieme e la sua storia in rossonero è solo all’inizio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un lieto fine è già nell’aria.