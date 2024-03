Milan, un colosso per la difesa: occhi su Lacroix del Wolfsburg, la situazione

Daniele Longo

La ricerca del nuovo numero 9, al quale affidare le chiavi dell’attacco nella prossima stagione, sta catalizzando l’attenzione generale ma il Milan lavora anche su altri obiettivi altrettanto importanti. L’idea sarebbe quella di acquistare un difensore che possa prendere il posto di Kjaer: l’ex Atalanta è destinato a salutare i colori rossoneri per fine contratto dopo anni bellissimi segnati da una vera e propria rinascita del club anche grazie alla sua leadership.



LACROIX OSSERVATO SPECIALE - Diversi sono i profili che sono stati seguiti dal vivo in questi mesi dall’area scouting del Milan. Il nome di Lacroix è sicuramente uno di quelli che ha destato le migliori impressioni per caratteristiche tecniche e doti di leadership mostrate al Wolfsburg nonostante sia solo un classe 2000. Il centrale francese ha mostrato una crescita importante nelle ultime due stagioni sia dal punto di vista tattico che della concentrazione durante la partita. Maxence è un colosso di 190 centimetri dominante sul gioco aereo sia nella propria area che in quell’avversaria. Il Milan lo studia da mesi e parlerà con il suo agente per capire i margini di manovra e la valutazione che ne fa il Wolfsburg.