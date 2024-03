La Roma in prestito: da Huijsen ad Angelino, chi parte e chi resta

C’è unache corre forte ma non è ancora sicura di quale sarà il futuro. Parliamo dei sei nuovi acquisti arrivati nella Capitale tra l’estate scorsa e gennaio con la formula del prestito: Angelino, Llorente, Kristensen, Huijsen, Renato Sanches e Azmoun. De Rossi ha già le idee chiare su chi puntare in caso di conferma e vanno di pari passo con quelle della proprietà.Con Angelino la Roma ha sistemato la corsia mancina: feeling immediato con De Rossi, lo spagnolo si sta rilanciando dopo un paio di stagioni difficili. Con il Lipsia c’è un accordo verbale per il riscatto in caso di Champions League a 5 milioni e il club giallorosso sarebbe molto felice di poterlo confermare per ovvi motivi. Per Huijsen la Roma punta a un nuovo prestito, anche secco, dalla Juventus. Buone chance anche per Llorente perché piace a De Rossi e ha dimostrato di essere affidabile: costo 5 milioni dal Leeds. Per Azmoun invece la dirigenza cercherà di ottenere uno sconto rispetto ai 12,5 milioni pattuiti con il Bayer Leverkusen, l’iraniano ha convinto.Kristensen è stato penalizzato dal cambio in panchina: giocatore più da Mourinho che da De Rossi, in estate tornerà al Leeds. Esito scontato invece per Renato Sanches che ha riscontrato i soliti problemi a imporsi per via dei continui acciacchi muscolari. Il centrocampista portoghese ha già un biglietto di ritorno verso Parigi.