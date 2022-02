Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre più lontano dal Milan. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e la società non sarebbe intenzionata al rinnovo. Il club non vorrebbe perderlo a parametro zero, ma l'idea è quella di costruire la difesa su altre colonne portanti. Tutte le strade, dunque, portano all'addio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.