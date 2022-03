Domenico Berardi non si ferma più e il suo nome diventa sempre più incandescente in chiave mercato. Non è un segreto che il Milan stia cercando in quel reparto e che la punta del Sassuolo sia il preferito di Stefano Pioli, ma il club rossonero sta prendendo tempo e valutando idee alternative perché la proprietà non è convinta al 100% di un investimento che dovrebbe essere importantissimo a livello economico per un giocatore di 27 anni.