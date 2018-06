Luca Antonini, ex terzino del Milan, parla del mercato rossonero a MilanNews.it: "Credo serva un centrocampista di valore e, soprattutto, un grandissimo attaccante. Per intenderci, uno abituato a segnare piogge di gol stagione dopo stagione. Che non crolli nei momenti importanti, dove serve la rete del campione. Se potessi scegliere un nome, farei quello di Higuain. Gonzalo, come dimostra la sua carriera, ti fa vincere quelle partite in cui sei in difficoltà o quelle costrette sul binario dello 0-0. In poche parole, uno che ti porta a casa i 3 punti praticamente da solo. Campioni da Milan".