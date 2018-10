Stefano Nava, ex difensore del Milan, parla a RMC Sport in vista del derby con l'Inter: "Cutrone e Higuain possono giocare insieme nel futuro, non credo che domenica verranno schierati entrambi dal 1'. Cutrone ha duttilità e voglia: anche se Gattuso lo dovesse mettere terzino lui farebbe bene".