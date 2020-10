Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, parla a Il Mattino della sfida tra Inzaghi e Gattuso in Benevento-Napoli: “chi affiderei una mia ipotetica squadra, a Gennaro Gattuso o a Pippo Inzaghi? Nel nostro Milan che vinse c'era anche l'attuale allenatore della Juve Andrea Pirlo, diciamo che me li prendo tutti ad allenare e gli affido una gara a testa (ride, ndr). Al di là delle battute, in entrambi c'è qualcosa di Ancelotti, ma mentre in Inzaghi rivedo anche il modus operandi di Allegri, in Gattuso ho la sensazione che ci sia lo spirito di Fabio Capello in panchina”.