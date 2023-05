Il giorno successivo alla pesante sconfitta contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League, in casa Milan è stato giorno pure di assemblea dei soci. Un appuntamento fissato da tempo per apportare alcune modifiche alla struttura aziendale e che ha ratificato la nomina del presidente dei New York Yankees come nuovo amministratore del club rossonero e ha ratificato l'ingresso di un nuovo membro nel consiglio di amministrazione. Quello di Riccardo Stefanelli, Ceo della Brunello Cucinelli Spa, nota casa di moda italiana, nonché figura in quota RedBird.