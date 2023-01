Il problema infortuni in casa Milan non lascia tranquilla la dirigenza che, soprattutto in seguito al caso Maignan e quella lesione al polpaccio sinistro che dura ormai da 3 mesi e mezzo e rimediata con la Francia vede il portiere rossonero ancora lontano dal rientro in campo, sta pensando di inserire in organico un nuovo membro dello staff.



Secondo Repubblica, si parla di inserire in rosa un cosiddetto head of performance, un guru della preparazione atletica con il nome più forte che è quello di Andreja Milutinovic, (FOTO Federazione Serba) 43 anni, guru in Serbia e preparatore personale che segue l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic.