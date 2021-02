Il Milan sta cercando di completare l'acquisto a parametro zero di Florian Thauvin in scadenza di contratto con il Marsiglia. Il problema più importante, secondo il Corriere dello Sport, sono oggi le commissioni che gli agenti del giocatore stanno chiedendo per la firma, molto alte, e l'ingaggio che il giocatore sta chiedendo. Non essendoci il costo del cartellino la richiesta economica è non inferiore ai 5 milioni di euro, cifra che per il Milan è ritenuta troppo elevata.