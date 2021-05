. Il mancato successo contro il già salvo Cagliari ha gettato l'ambiente Milan nello sconforto. A pochi chilometri dalla vetta, un improvviso contraccolpo ha complicato i piani Champions League della banda Pioli, inceppatosi sul più bello dopo prestazioni (e risultati) di tutt'altro rilievo.Dietro il pari contro i sardi emerge, più netto che mai, il fantasma San Siro.disponibili, una serie di passi falsi che, ora, pesano come macigni in classifica. Nella stagione 2014/2015, con Inzaghi in panchina, i punti totali furono 32., in un anno anomalo e silenzioso come quello vissuto, con i battenti di San Siro chiusi ai tifosi., ineguagliabile riferimento al centro dell'area di rigore, in grado di fare da sponda e di inventare per gli inserimenti dei compagni.Occasioni rare nelle gara casalinghe, situazioni più frequenti in trasferta, dove gli avversari propongono maggior gioco, concedendo più spazi. È qui che il Milan ha costruito il suo bottino, è qui che ha sempre approfittato, con o - ancor di più - senza Ibra.. Le statistiche di ieri raccontano di un Cagliari che, in fase difensiva, ha tenuto un. Basso, decisamente basso: quello del Milan, in fase difensiva, è stato di 51,07 metri.A fine gara, allora, le statistiche recitavano 15 cross, 20 tiri tentati ma solo 2 da dentro l'area di rigore., che troppe poche volte - tra le mura amiche - ha saputo trovare alternative a Zlatan Ibrahimovic.