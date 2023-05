Voltare pagina per ripartire. Non è facile, ma necessario per il Milan di Stefano Pioli che dopo l'eliminazione dalla Champions vuole centrare il quarto posto (per ora a -4). Domani alle 20.45 i rossoneri affronteranno una Sampdoria già retrocessa in Serie B e con problemi extra campo che hanno condizionato l'intera stagione dei blucerchiati.



Pochi dubbi per l'allenatore rossonero, che confermerà Leao sulla trequarti con Brahim Diaz e Saelemekers al suo fianco. Davanti il solito Giroud. Verso la panchina Messias, Origi, Rebic e De Ketelaere. Senza Bennacer, in mezzo al campo Tonali e Krunic sono intoccabili e verrano riproposti. L'unico ballottaggio è al centro della difesa per chi giocherà al fianco di Tomori: al momento Thiaw è in vantaggio su Kjaer. Pioli quindi si ripresenta in campionato con la stessa formazione che ha perso a San Siro tre giorni fa con Saelemekers al posto di Messias come unico cambio. Per un Milan che ha voglia di riscatto.