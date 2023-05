Il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, trasmesso da Mediaset e in onda su Canale 5, ha battuto tutti i record con 8.268.000 telespettatori e il 34,92% di share. Il dato rende il match tra i nerazzurri e i rossoneri il più visto tra quelli trasmessi in diretta in chiaro durante questa stagione. La partita è anche la sfida di Champions League più seguita tra quelle trasmesse in chiaro dal 2018. Il record era già stato superato da Napoli-Milan quest’anno (con poco meno di 8,1 milioni di telespettatori per il ritorno dei quarti di finale).