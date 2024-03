Milan, un tesoretto da 50 milioni in prestito: da De Ketelaere a Maldini, così si finanzia il mercato

Emanuele Tramacere

Un grande bomber, un terzino extra, un centrocampista di qualità e un difensore affidabile per giocare a 3 o a 4. Il Milan guarda alla prossia campagna acquisti estiva con obiettivi chiari nella testa: completare la rosa e tornare a puntare ad essere pericolosi per il titolo sia in Italia che in Champions League. Per farlo servirà bidget e capacità di spesa e, sebbene la proprietà fornirà un budget operativo a Ibrahimovic e alla dirigenza, da solo non basterà a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Serviranno altre formule di player trading, ma non è detto che serva davvero la cessione di un top "alla Tonali". Il Milan ha infatti a disposizione diversi talenti già mandati a giocare lontano da Milanello con cui fare cassa.



DE KETELAERE - Il caso più importante è ovviamente qurllo di Charles De Ketelaere. Il fantasista, trasformato da Gasperini ormai in seconda punta stabile, è stato il colpo più oneroso dell'estate 2022 e ora potrebbe rappresentare l'incasso più alto da una cessione nel 2024 con tanto di plusvalenza già studiata al momento dell'operazione costruita con l'Atalanta. Oggi il Milan ha incassato già 3 milioni per il suo prestito, ma la formazione bergamasca vanta un diritto di riscatto già fissato a 22 milioni di euro a cui si aggiungono altri 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Da questa cifra andrà scalata la percentuale fissata al 12% del guadagno sulla plusvalenza da dare al Bruges, ma l'Atalanta è già intenzionata a riscattarlo,



SAELEMAEKERS - L'altro grande nome in ballo è quello di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga sta vivendo una seconda giovinezza italiana in prestito al Bologna di Thiago Motta con il ds Sartori che in fase di trattativa si è assicurato con i rossoneri un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Anche qui il rendimento è tale da aver convinto il club rossoblu a riscattarlo, ma questi 10 milioni saranno inseriti in un contesto più ampio in cui il Milan si troverà a trattare per Zirkzee, Ferguson e Calafiori, tutti e tre sotto contratto con gli emiliani e tutti e tre obiettivi per l'estate.



MALDINI E COLOMBO - Un discorso a parte meritano i gioiellini usciti dal settore giovanile rossonero come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, oggi entrambi in prestito al Monza. Per il figlio di Paolo l'ad monzese Adriano Galliani ha già manifestato la volontà di trattenerlo a fine stagione acquistato a titolo definitivo il suo cartellino e il club rossonero ha fissato in 4-5 milioni la sua valutazione. Più alta, anche perché di un anno più giovane e con un ruole più ricercato, è invece la valutazione del numero 9 mancino che era già stato proposto a gennaio al Torino come contropartita per il colpo Buongiorno e per cui la valutazione è fissata in non meno di 10-12 milioni di euro.



KRUNIC E GLI STRANIERI - Infine occhio ai giocatori stranieri in prestito fra cui spicca Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco gioca in Turchia al Fenerbahce che ha un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Difficilmente verrà riscattato dal Nottingham Forest per 5 milioni Divock Origi, che però verrà immediatamente rimesso sul mercato con una valutazione simile e un solo anno di contratto rimasto. Più complicato sarà trovare un compratore oneroso per Fode Ballo Touré che tornerà a Milano con un solo anno di contratto rimasto. Infine servirà prendere una decisione definitiva su due talenti che a Milanello hanno faticato come Luka Romero e Marco Pellegrino. Entrambi sono in prestito secco rispettivamente ad Almeria e Salernitana, ma hanno tanto mercato data la giovane età. La valutazione supera i 5 milioni per l'argentino-spagnolo e non supera i 3 per l'argentino-italiano.



TESORETTO DA 50 MILIONI - Per un totale, stando al ribasso nelle stime, di almeno 50 milioni di euro, una cifra importantissima e che, da sola, basterebbe a coprire l'esborso programmato per il solo grande attaccante centrale. Basti pensare, ad esempio, che il già citato Zirkzee parte da una valutazione di 40 milioni (il riacquisto già garantito al Bayern Monaco in sede di trattativa). Il Milan ha un tesoretto in prestito, tante delle prossime scelte di mercato rossonere passeranno da qui.