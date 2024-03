Milan, due casi spinosi sul mercato: salta un incasso da 4,5 milioni di euro

La scorsa estate i casi Divock Origi e Fode Ballo-Touré hanno animato a lungo il lavoro del duo formato da Antonio D’Ottavio e Geoffrey Moncada. Fino al penultimo giorno utile della sessione di calciomercato entrambi i giocatori, nonostante sapessero da tempo di non rientrare nei piani, hanno rifiutato diverse destinazioni che presentavano situazioni favorevoli al club che è stato costretto a fare di necessità-virtù. A distanza di pochi mesi qual è la situazione dei due esuberi rossoneri? Proviamo ad entrare nel dettaglio.Origi si è trasferito in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro e intero ingaggio (4 milioni di euro netti) a carico del Nottingham Forrest. L’aria della Premier League sembrava poter essere quella giusta per rivitalizzare la carriera dell’attaccante belga considerando i suoi trascorsi al Liverpool ma in realtà la sua stagione, al momento, è un flop totale con 15 presenze e 0 gol. Divock tornerà sicuramente al Milan a luglio, dove ha ancora due anni di contratto, ma non per rimanerci: la dirigenza rossonera sta valutando delle situazioni nella MLS americana e in Turchia. A prezzo di saldo.Ancora più deludente è, fin qui, l’avventura di Ballo-Tourè al Fulham con appena 5 gettoni raccolti per 53 minuti complessivi. Il terzino sinistro senegalese potrebbe partire a titolo definitivo verso la Ligue 1 ma la sua valutazione è ormai crollata dopo le ultime stagioni deludenti.