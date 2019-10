Non si placa la protesta dei tifosi milanisti contro la scelta di Stefano Pioli come nuovo tecnico rossonero. A Casa Milan un sostenitore del Diavolo ha portato con sè all'esterno della sede un eloquente cartello contro proprietà e dirigenza: "La pazienza è finita! Boban, Massara, Maldini, Elliott, Gazidis, Scaroni: una società di buffoni!!! Andate fuori dai c...!!!".