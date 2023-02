Punteggio che fotografa un successo stretto, sofferto ma importante, anche perché dopo 3 mesi (9 partite) il Milan torna a chiudere una partita senza gol al passivo.Primo tempo di paura e paure, merito del Toro, che già due volte quest’anno aveva vinto contro il Milan. Contratto, timoroso e confuso, con la difesa a 3 e atteggiamento solo teoricamente differente rispetto al derby. La verità è che il Toro spingeva e il Milan soffriva.e che gol, prima di sbagliare almeno altre 2 volte il colpo del 2-0. Essenziale, senza fronzoli. Il bel gioco, può aspettare.rientrando almeno provvisoriamente dentro i “parametri”. Seconda vittoria del 2023, il Napoli resta lontanissimo, l’Inter resta davanti, ma almeno ora c’è tempo fino a martedì per preparare serenamente o quasi la sfida di Champions contro il Tottenham. Qualsiasi risultato differente da questo, avrebbe avvelenato ulteriormente l’avvicinamentoServe altro per smaltire la delusione mondiale, ma prima o poi dovrà accadere.vaga di qua e di là cercando spazi e posizione, trovandoli raramente. Forse è il morale, forse la condizione, magari il contratto, di certo il Milan deve recuperarlo al più presto, sennò rischia di non rientrare nei parametri.facile presumere che Pioli andrà avanti così, col modulo che gli ha consentito di ridurre i danni e nel quale oltretutto sembra che Thiaw possa starci con merito. Di certo meglio di Gabbia, così comePer CDK uno scampolo di partita (per Ibra solo la panchina. Resta una bella storia averlo rimesso nel gruppo. Un talismano, un portafortuna. Ma qui c’è da fermarsi, per il momento. Arruolato sì, non ancora abile. Lo fosse, sarebbe nella lista Uefa. È lo stesso Milan che sa quanto Ibra oggi possa dare.@GianniVisnadi