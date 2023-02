Della partita ha già detto tutto Giancarlo Padovan, con la consueta lucidità e capacità di analisi. A chi interessa,Scellerate le scelte anti-Inter. E poi il derby l’abbiamo visto tutti: primo tempo più modesto, triste, piccolo non riusciamo a ricordarlo. Perché il derby si può perdere anche 3 o 4 a zero, ma bisogna giocarlo e provare a vincerlo.a fronte di una sola vittoria, adesso che i “parametri” sono temporaneamente saltati, con la prospettiva di cambiare a breve l’avverbio, trasformandone il tempo, siamo nuovamente tutti a chiederci perché e cosa sia successo dai gol di Ibanez e Abraham in avanti, ma forse è proprio quello il primo errore, il più grande di tutti. non solo nostro, ma del Milan stesso. Perché non guardare allo 0-0 con la Cremonese (37 gol subiti), alla sconfitta di Torino, alle vittorie al fotofinish con Spezia e Fiorentina? E le amichevoli a cavallo di Natale?Pensare di poter rinunciare a Leao è un atto di alta presunzione, non un basso modo per difendersi meglio.Male Pioli, ma peggio chi accanto a lui non ne condivide le responsabilità. Il disastroso mercato estivo, disconosciuto dal tecnico ogni volta che schiera una formazione, cui si somma lo zero del mercato invernale.Rivera. Kakà. Ma per favore, su.Il presidente Scaroni aspetta il giorno giusto per ribadire che se non si abbatte San Siro, il Milan non tornerà più competitivo.Pare che dovesse parlare dopo il mercato, poi non l’ha fatto (il mercato, ma nemmeno ha parlato). Se più tardi passasse un messaggio più o meno rassicurante attraverso i canali del club, ci sarebbe da attribuirgli il valore che ha, al momento contano solo i risultati.Che del Milan gl’importi solo il business, è chiaro. Proverà ad aumentare il valore del brand e poi venderà anche lui, meglio se con lo stadio, costruito o a progetto. Oppure renderà a Elliott, che è rimasto in società. Ma non è questo il punto, non ora. Quello dei fondi d’investimento è un mondo lontano dal calcio con cui siamo cresciuti,quando arriverà il Tottenham, speriamo con anche il ristabilito Antonio Conte in panchina. Cardinale pare si sia fatto prestare 600 milioni da Elliott che gli vendeva il Milan. Al 7% sono 42 milioni di interessi l’anno e già solo per questo si capisce perché Elliott abbia preferito RedBird a InvestCorp.alla prima vittoria. Adesso ci sono i “parametri” che significano quarto posto e un nuovo gettone per la Champions, che per la proprietà vale quanto o più dello scudetto.Bene che vada, Maldini riuscirà a venderlo al meglio in estate, e poi non dovrà sbagliare un’altra volta gli acquisti. Obiettivo Champions, ma l’importante ormai è partecipare.@GianniVisnadi