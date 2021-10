Una buona notizia in un periodo certamente poco fortunato per il Milan: Ibrahimovic ha svolto l’intera seduta in gruppo con il resto della squadra. Il campione svedese sta recuperando al meglio dal recente infortunio, grazie al lavoro pianificato con il club rossonero. L’attenzione è già rivolta alla seduta in programma domani: qualora Zlatan dovesse prenderne parte sarà poi a disposizione di Pioli per la sfida contro il Verona almeno per la panchina. L’obiettivo principale resta l’impegno di Champions League contro il Porto.



IL BORSINO- Ottime sensazioni sono arrivate anche da Calabria, Krunic e Daniel Maldini che si sono allenati in gruppo e dovrebbero entrare nella lista dei convocati per la gara contro la formazione allenata da Tudor in programma a San Siro sabato sera. Lavoro personalizzato invece per Bakayoko che dovrà rimandare il suo ritorno in campo.