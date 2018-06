Tra l'attesa per la sentenza Uefa e trattative per la cessione del club, sono ore di fibrillazione per il Milan e i suoi tifosi. A confortali sul futuro arrivano le parole di una fonte vicina a Rocco Commisso, imprenditore italo-americano molto interessato ad acquisire la società da Yonghong Li, riportate da America Oggi: "Le trattative per l'acquisto del pacchetto di maggioranza del Milan sono a buon punto, anzi molto avanzate".



'SAREBBE UNA FAVOLA' - "Commisso non si presenta dietro a una cordata, ma affiancato dalla famiglia con la moglie e i figli, e fidatissimi collaboratori. Sarebbe una favola che ha dell'incredibile e un motivo di orgoglio per tanti milioni di italo-americani che vedono in Rocco l'esempio più bello del loro successo e delle loro aspirazioni".