Si rinnova una delle più grandi rivalità cittadine del nostro campionato che non solo, per la prima annata di questa annata, determinerà la supremazia in quel del capoluogo lombardo ma porterà anche alla Serie A una nuova – e prima – capolista in solitaria. Le armi a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli torneranno soltanto a poche ore dall’inizio della sfida – sabato 16 settembre, ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano – sosta nazionali permettendo. Sì, perché nemmeno 48 ore fa,, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e vinto 2-0 dai vice campioni del Mondo,. A nulla è servito l’intervento dello staff medico transalpino con il rossonero che ha alzato bandiera bianca, accomodandosi in panchina. Dalle prime impressioni, sembrava poter essere un infortunio ben più grave che avrebbe compromesso la presenza di Giroud nel prossimo derby., con Giroud che ha cominciato il breve programma di recupero già da oggi. Le tappe sono state già fissate dallo staff meneghino: terapia e prove di corsa sino a mercoledì, allenamento con la squadra a partire da giovedì e maglia da titolare per sabato.Le opzioni non sono da considerare in questo preciso ordine ma sono le alternative a disposizione di Stefano Pioli, in caso di forfait di Giroud.Prelevato dalla Fiorentina a titolo definitivo, l’attaccante serbo ha firmato un contratto con il club di Via Aldo Rossi sino al prossimo giugno – stessa scadenza di Giroud -. Una decisione ponderata dagli uomini mercato del Milan, seppur l’operazione sia nata all’ultimo minuto.Ingaggiato dal club viola senza corrispondere alcun indennizzo, nel contratto depositato in Lega Calcio, è presente un’opzione per rinnovare l’accordo per tre ulteriori stagioni.che, oltre a non avere la titolarità garantita, viene da alcune annate senz’altro infelici a livello realizzativo – sole 13 reti in campionato nelle ultime quattro stagioni tra Liga, Bundesliga e Serie A -.Una maglia da titolare al posto di Giroud, uno scenario che, dati i contratti in scadenza a giugno 2024, non è così irrealistico.. Arrivato a titolo definitivo per 14 milioni di euro più bonus dal Salisburgo (sottoscrivendo un accordo sino al 30 giugno 2028 con un ingaggio pari a 2 milioni di euro annui più bonus), con varie sostituzioni ruolo su ruolo, memore della sua ultima stagione in terra austriaca, dove ha svolto diligentemente anche il ruolo della prima punta.Da comprimario attuale, le ambizioni di Okafor puntano in un’unica direzione: ritagliarsi sempre più spazio, sino a diventare una delle pedine fondamentali nello scacchiere di Pioli. L’investimento effettuato, d’altronde, parla chiaro e delucida la fiducia che circola dall’ambiente rossonero nei confronti dello svizzero.– in forma smagliante prima di questo ko alla caviglia, viste le 4 reti e un assist in tre partite –