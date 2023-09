, che oltre a rinnovare la rivalità per il predominio cittadino può determinare una capolista solitaria in cima alla classifica della Serie A anche al termine della quarta giornata, la prima dopo la sosta riservata alle nazionali e che aprirà il primo vero tour de force col ritorno delle coppe europee. Pochi calciatori a disposizione perche hanno pagato il solito tributo alle varie selezioni e che non avranno dunque la possibilità - se non per pochi giorni - di lavorare su schemi e particolari situazioni di gioco.per fronteggiare lo scatenato Lautaro Martinez (4 centri in campionato, 8 in 14 derby e 3 negli ultimi 5) di questo primissimo scorcio di campionato e di un Thuram in costante crescita, oltre ad essere evidentemente galvanizzato dal primo gol in nerazzurro (contro la Fiorentina) e da quello con la maglia della Francia nella recente uscita contro l’Irlanda.Considerando che l’argentino Pellegrino è ancora tutto da testare - giovane, poco esperto e proveniente addirittura da un altro Paese - saranno il centrale danese e il francese a contendersi una maglia dal primo minuto.Il classe ‘89 di Horsens ha collezionato appena due spezzoni di partita nelle prime tre partite di campionato, ma l’esplosione del tedesco Thiaw e la conferma, per una questione soprattutto di caratteristiche, di Tomori ha finito per relegarlo ad un ruolo più marginale sul campo e ad alimentaree percepisce un ingaggio netto di 1,5 milioni di euro: nulla da eccepire sulla sua importanza a livello di esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio, di esempio per i diversi giovani all’interno della rosa, ma il grave infortunio del dicembre 2021 a Genova è stata la classica sliding door che, a conti fatti, ha cambiato il suo status di titolare indiscusso a seconda-terza scelta.- Il suo incidente spianò definitivamente le porte a, che da quel momento avrebbe formato una coppia di centrali quasi insuperabile insieme a Tomori, una delle più piacevoli scoperte del Milan che nel maggio 2022 avrebbe festeggiato il suo diciannovesimo scudetto. Arrivato per circa 300.000 euro dal Lione - dove non aveva mai esordito in prima squadra - il classe 2000E autore pure di gol pesanti come quello contro l’Empoli, decisivo nella cavalcata tricolore, o quello per il momentaneo vantaggio sulla Roma nell’ultimo campionato. Uno dei pochi squilli, a dire il vero, di una stagione come quella scorsa nella quale - per ammissione dello stesso Pioli - lUn dubbio che lo stesso tecnico rossonero non ha saputo risolvere nemmeno nel corso dell’estate quando, dopo averlo indicato come vice-Calabria, ha dovuto successivamente prendere atto delle evoluzioni dell’ultima finestra di mercato (nessun terzino in entrata, Florenzi e il giovanissimo Bartesaghi come uniche opzioni alternative ai titolari) per fare retromarcia. Una stagione comunque importante quella per Kalulu, chiamato a consolidarsi dopo un impatto sorprendente al Milan e un’annata della conferma con maggiori alti e bassi., che ci ha fatto un pensierino per la sostituzione del neo-interista Pavard ma che ha trovato la porta sbarrata da parte del Milan, che lo valuta non meno di 30 milioni.Kjaer o Kalulu, da qui non si scappa. Manca giusto una settimana al primo derby della stagione e la sensazione è di trovarsi di fronte ad un ballottaggio che indirizzerà anche le future strategie di mercato per il reparto difensivo.