Il caso Luis Alberto in casa Lazio sta attirando le attenzioni di diversi club. Dopo la Juventus, si sarebbe fatto avanti infatti anche il Milan, particolarmente interessato al giocatore e a caccia di un profilo di qualità per la trequarti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i rossoneri vorrebbero arrivare allo spagnolo infilando nell'operazione anche Romagnoli come contropartita tecnica.