Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, parla al Corriere dello Sport della sua stagione in rossonero: "Ho scelto di vestire la maglia del Milan quando ho saputo che lo avrebbe allenato Carolina Morace pur sapendo che è una tosta, l’ho conosciuta e sono rimasta sorpresa dalla persona che è, una che ti aiuta in campo e fuori. Alla prima partita, in trasferta a Bari ero molto giù perché stava morendo mio nonno e lei è venuta a parlarmi dicendomi che dovevo vincere il titolo di capocannoniere anche per lui. Segnai quattro gol. Nonno era il mio primo tifoso. Il sabato dopo la partita non mi diceva niente, ma la domenica... Se facevo tre gol mi diceva che ne potevo fare sei. Attraverso i social i ragazzi ci sostengono, ho conosciuto Calhanoglu, ci siamo scambiati la maglia e ci seguiamo sui social. Leonado e Maldini invece sono venuti a salutarci prima di partite per Roma e a Tavagnacco hanno visto la partita. Anche Gattuso ci guarda in tv se può. Gattuso o Morace? Carolina ha più grinta, se è possibile".