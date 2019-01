Step by step. La Supercoppa per il Milan è alle spalle,è sempre più vicino a ritrovare Maurizio Sarri al Chelsea e Leonardo è pronto a incontrare il Genoa per. Vanno messi al posto giusto tutti i tasselli del puzzle tra quattro parti: Milan, Juve e Chelsea per il colpo Higuain, Milan e Genoa per l’operazione Piatek. Col Pipita destinato a vestire la maglia dei Blues per l’accordo trovato tra tutte le parti in causa,, che a Radio CRC ha dichiarato: “Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so, noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, leggiamo solo di un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la Supercoppa.Non un discorso semplice quello col Genoa, anzi, una pista complessa su cui Leonardo sta lavorando ininterrottamente.- “Se dovesse arrivare un’offerta monstre allora valuteremo il da farsi”, ha detto ieri. Le pretese del presidente del Genoa sono chiare:, con la formula della cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto. Il Milan ha già iniziato a sondare il terreno con l’entourage del giocatore, ragionando su un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni fissi all’anno più bonus.: Leonardo prepara l’affondo per Piatek. Con Higuain sempre più vicino al Chelsea,GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com