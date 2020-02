MILAN



Donnarumma G 6: incolpevole sul gol subito, il Verona lo chiama spesso alla risposta e, per due volte, quando non ci riesce lo aiutano i pali.



Calabria 5,5: nel primo tempo viene letteralmente sovrastato da Lazovic che gli va via in maniera irrisoria sul gol del vantaggio ospite. Leggermente meglio nella ripresa quando sfiora il gol in due occasioni. (dal 32' st Selemaekers 6: ci mette anche personalità in alcune circostanze, ma va rivisto)



Musacchio 6: non è al meglio ma stringe i denti e lotta con ardore fino alla fine.



Romagnoli 6,5: l'intervento in chiusura su Pessina vale un punto al Milan. Pulito e puntuale in ogni chiusura, nel finale prova a suonare la carica anche in attacco.



Theo Hernandez 5: probabilmente la peggiore partita da quando veste il rossonero. Lascia Faraoni libero di ribadire in rete il cross di Lazovic, si addormenta anche nel secondo tempo su Pessina. Scarsa qualità anche quando deve attaccare.



Castillejo 6: si mangia un gol grande come una casa nel finale, cogliendo il palo da posizione vantaggiosa. Solita prova generosa per il resto.



Kessie 5,5: sbaglia tanto in fase di costruzione, mostrando qualche limite tecnico.



Calhanoglu 6,5: il salvagente rossonero: toglie ancora una volta la squadra dall'imbarazzo del vantaggio veronese. Per la squadra fa tutto, anche il regista come oggi. Orgoglioso.



Bonaventura 5,5: conferma il suo momento abbastanza negativo. Pochi strappi, poco nel vivo del gioco. (dal 19' st Paquetà 5: l'atteggiamento con il quale i entra in campo è da rivedere. Servivà la spada ma prova a giocare di fioretto. )



Leao 5,5: un paio di accelerazioni ma la mira è sempre sballata. Non incide.



Rebic 5,5: un passo indietro rispetto alle ultime buone prestazioni. Forse stanco, il croato non riesce a rendersi pericoloso.



Pioli 6: troppe defezioni importanti lo costringono a un limitato raggio di scelta. Porta a casa un punto che, per come si stava mettendo la gara, ci può anche stare.



VERONA



Silvestri 6: attento nelle uscite, mostra sicurezza a tutto il reparto difensivo.



Rrahmani 6,5: battezza Leao fin dal primo minuto e lo segue anche negli spogliatoi. Solido e anche abbastanza rapido, gioca una buonissima partita.



Gunter 6: fa valere il fisico in diverse circostanze, dal punto di vista tattico è ineccepibile.



Kumbulla 6,5: alla Scala del calcio conferma quanto di buono si dice sul suo conto. Perfetto in marcatura, discreto anche in fase di ripartenza dell'azione.



Faraoni 7: motorino inesauribile, con Juric sta trovando maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Intelligente con il taglio che gli permette di portare il Verona in vantaggio.



Amrabat 4,5: follia incomprensibile quella che gli costa il cartellino rosso: intervento scellerato su Castillejo. Una ingenuità che poteva costare molto cara ai suoi compagni. Fino a quel momento stava interpretando la gara molto bene.



Veloso 6,5: direttore d'orchestra lucido e sempre puntuale. Fa tremare San Siro con un sinistro imparabile che ferma la sua corsa sul palo a Donnarumma ormai battuto.



Lazović 6,5: conosce a memoria le idee di calcio di Juric e sfiderà una prestazione ottima. Stravince il duello con Calabria.



Verre 5,5: si muove molto ma incide poco. (dal 25' st Borini 6: accolto dagli applausi del suo ex pubblico, dà il suo contributo nel finale)



Pessina 6,5: una zanzara pronta a pungere. Il suo movimento tra le linee manda spesso in tilt la difesa del Milan. Anche lui sfortunato con quel colpo di testa che termina sul palo.



Zaccagni 6,5: disegna l'arcobaleno perfetto per il gol di Faraoni: punto esclamativo su un'ottima prestazione.



Juric 6,5: il Verona piace molto e non ha paura di nessun avversario. Ha idee e concetti molto chiari di gioco, i suoi ragazzi lo seguono alla perfezione.