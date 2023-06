: coraggioso nell’uscita su Ngonge, meno sicuro in del gol veronese. (dal 43’ st);dormita clamorosa in occasione del gol di Faraoni quando si fa beffare direttamente dal fallo laterale. (dal 38’ sts.v)giganteggia al centro della difesa. Sicuro e autorevole in ogni intervento.attento e reattivo.qualche imprecisione di troppo quando si riversa nella metà campo veronese, non segue come dovrebbe Faraoni sul gol. ( anche se leggermente spinto): non è sempre preciso ma corre tanto e recupera tanti palloni.: solita diga davanti la difesa. (dal 26’ st: entra in campo con il piglio giusto): tra i più in palla nella prima frazione, cala alla distanza. (dal 38’ st: qualche buona accelerazione (dal 26’ stentra in campo con una voglia matta di incidere e va vicino al gol con un grande diagonale): regala la vittoria al Milan con due gol straordinari festeggiando al meglio il rinnovo del contratto siglato in settimana. L’abbraccio a Ibrahimovic racchiude tanto, tutto.: glaciale dal dischetto per il gol numero 13 di una buona stagione per il francese.: chiude al meglio la stagione con tre gol, tre punti e una buona prova corale.: raccoglie tre volte il dal fondo della rete senza particolari responsabilità.: una brutta entrata fa arrabbiare Leão. Ruvido e poco efficace.: dei difensori è quello che ha le idee più chiare fino al naufragio finale.: buona spinta e mezzi atletici interessanti. (dal 39’ st: segna il gol della speranza, ma dura poco.: detta bene i tempi a centrocampo.: troppo compassato (dal 14’ st: suo l’assist per il gol di Faraoni): combina poco.: ingenuo quando scalcia Diaz regalando un calcio di rigore al Milan, egoista in attacco. (dal 33’ st Gaich s.v): acerbo per questo palcoscenico. (dal 39’ st.);: non vede mai palla. (dal 14’ st: dovrebbe portare fantasia ma non ci riesce): esulta alla fine per il gol della Roma che gli permetterà di giocarsi la salvezza nello spareggio contro lo Spezia.