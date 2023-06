"Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione, ma anche con tanta inesperienza. Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti, ho imparato ad ascoltare e a ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea. Tutto questo mi ha responsabilizzato perchè quando hai la fiducia sai anche che non puoi sbagliare. Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo. Non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l'uno dell'altro. Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno, siete un popolo straordinario sempre. Macte Animo". Questo il post pubblicato su Instagram dal difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Parole che sembrano preannunciare un addio del terzino, in orbita Milan.