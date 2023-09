: la parata su Folorunsho nel primo tempo vale quasi i tre punti conquistati oggi dal Milan. Sicuro nelle uscite e nell’iniziare l’azione con i piedi.: da braccetto destro è quello che più si applica nella costruzione dell’azione. E lo fa anche bene.: con la grinta e l’esperienza del leader tiene botta per tutti i 96 minuti di gioco.: molto concentrato, sulla scia dell’ottima prestazione offerta con il Newcastle.: finisce con i crampi perché è sicuramente tra i giocatori che hanno percorso più km. Fa su e giù senza soluzione di sosta lungo la sua corsia, impegna Montipò nel finale.: prova ordinata, senza infamia e senza lode. (dal 19’ st: inizia mezzala e finisce come esterno destro offensivo. Ci prova): soffre la marcatura a tutto campo di Folorunsho che gli toglie il tempo di elaborare il suo gioco. Deve abituarsi in fretta ai ritmi del calcio italiano.: perfetto nelle diagonali difensive, bravo a iniziare spesso l’azione da mezzala. Si fa trovare decisamente pronto. (dal 29’ st: lo scriviamo con franchezza: abbiamo ammirato recite migliori dello statunitense. Però a conti fatti l’azione del gol parte da un suo prezioso recupero e nel finale è l’unico a creare un pericolo serio agli avversari. (dal 35’ stGiroud 6: sufficienza per il grande impegno profuso e per l’assist per il gol. Ma è sulle gambe. (dal 19’ st Jovic 5,5: aveva detto di non essere ancora pronto e lo ha dimostrato in campo con una condizione fisica ancora approssimativa): il gol vittoria è ancora una volta opera sua. Tanto vale in un pomeriggio non esaltante per il Milan. (dal 35’ st: entra e crea più grattacapi che tutti gli attaccanti titolari. Non poteva giocare di più?)All.: sufficienza solo per i tre punti, il minimo sindacale. Ma alcune scelte non hanno convinto e ancora meno la proposta di gioco rossonera.: un paio di interventi a salvare il risultato. Affidabile.: brutta la sceneggiata nel primo tempo quando simula su un intervento di Leão. Brutta anche la sua prestazione.: molto solido in tutti i suoi interventi. Ultimo a mollare da buon capitano.: l’errore tecnico e concettuale che regala il vantaggio del Milan é tutto suo. Questa volta decide in negativo.: spesso fuori posizione in fase difensiva, spinge poco. (dal 1’ st Bonazzoli 6: si muove molto bene e calcia due volte in porta): qualche limite dal punto di vista tecnico, corre molto.: annulla Reijnders e crea tutte le migliori azioni offensive del Verona. Motore.: lontano parente del giocatore che ha spesso fatto la differenza per il Verona. (dal 25’ st: vivacità e buona corsa): poco nel vivo del gioco. (dal 25’ st Saponara 5,5: temuto dai rossoneri ai quali ha spesso fatto male in passato, combina poco): un paio di cross interessanti e buona applicazione nelle due fasi. (dal 43’ st: si muove molto ma non è a suo agio da terminale offensivo unico. (dal 35’ stAll:.: la sua squadra sa quello che deve fare in campo ma forse serviva più coraggio nel secondo tempo.