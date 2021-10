(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky) è un anticipo dell'ottava giornata di campionato in Serie A. I rossoneri vogliono i tre punti per regalarsi almeno una notte in testa alla classifica, in attesa di Napoli-Torino di domenica.. Calabria, Romagnoli, Tonali e Maldini sono favoriti su Kalulu, Kjaer, Bennacer e Krunic. Dall'altra parte Tudor non può contare su Frabotta, unico indisponibile. Casale, Faraoni, Veloso e Simeone partono in vantaggio nei ballottaggi con Magnani, Sutalo, Ilic e l'ex di turno Kalinic.MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. (A disp. Jungdal, Conti, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Leao, Pellegri, Ibrahimovic). All. Pioli.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. (A disp. Pandur, Berardi, Cetin, Ceccherini, Magnani, Sutalo, Hongla, Ilic, Bessa, Ruegg, Lasagna, Kalinic). All. Tudor.Arbitro: Prontera, assistenti Mastrodonato e Lanotte, Paterna quarto uomo, Di Paolo e Longo al Var.