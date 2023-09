Milan-Verona (sabato 23 settembre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Dopo il pesante ko per 5-1 nel derby contro l'Inter e il pareggio senza gol col Newcastle in Champions League, i rossoneri vogliono tornare subito all'appuntamento con i 3 punti.



LE ULTIME - Pioli è intenzionato a concedere un turno di riposo a Theo Hernandez, lanciando Florenzi. Verso la prima da titolare anche Musah in mezzo al campo. Al posto di Maignan in porta gioca Sportiello, ancora out Kalulu in difesa. Dall'altra parte Baroni perde Doig per infortunio.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.