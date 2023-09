Le condizioni del manto erboso di San Siro, come riportato da Calciomercato.com, sono in questo momento critiche a causa della fortissima grandinata che si sta abbattendo su Milano: il pallone sembra non rimbalzare con regolarità e, in alcuni punti del campo, si ferma senza muoversi in avanti. Il regolamento prevede che si possa aspettare fino alle 15:45 per il rinvio della partita. In ogni caso, a quanto filtra, il match dovrebbe cominciare all'orario previsto.