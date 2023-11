Una partita da dentro o fuori. Il Milan si gioca le chance di qualificarsi agli ottavi di Champions League domani contro il Borussia Dortmund, che guida il gruppo F con 7 punti, due in più dei rossoneri, terzi con 5 (il Psg ne ha 6, il Newcastle 4). Pioli, che ha parlato alla squadra poco prima della seduta aperta alla stampa, dovrà fare a meno di Leao, Okafor e Kjaer. Non ci sarà Camarda, che non ha compiuto 16 anni e non ha ancora un contratto da professionista, motivo per il quale non può essere inserito in lista, tornerà titolare Giroud, che ha saltato la sfida con la Fiorentina per squalifica. Il francese oggi è stato premiato da Furlani (con lui anche Moncada e D'Ottavio) per le 100 presenze con la maglia rossonera.