Marco Giampaolo, allenatore del Milan, nella vittoria di Verona non ha schierato nessun nuovo acquisto, facendo entrare solamente Ante Rebic a inizio ripresa per uno spento Paquetà. E in vista derby? Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento solo Bennacer e Rebic hanno ampie chances di giocare: già in campo contro il Brescia, l'ex Empoli insidia il posto da titolare, davanti alla difesa, a Lucas Biglia; il croato, invece, può spalleggiare Piatek come giocare esterno nel 4-3-3.



Scarse possibilità, invece, per tutti gli altri: Duarte, Krunic, Hernandez e Leao, infatti, sono pronto ad accomodarsi in panchina. Di nuovo.