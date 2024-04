Milan, verso la Roma: Pobega in gruppo, non c'è Kjaer. Pioli a colloquio con Ibrahimovic

F. Albrizio e D. Longo

42 minuti fa

3

Vigilia di UEFA Europa League per il Milan, giovedì 18 aprile alle 21 i rossoneri di Stefano Pioli vanno all'Olimpico per affrontare la Roma nel ritorno dei quarti di finale.



Missione rimonta, perché il Diavolo deve ribaltare la sconfitta interna a San Siro, 1-0 firmato dalla zuccata di Gianluca Mancini, per poter conquistare le semifinali dove ci sarà la vincente tra il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania e il West Ham.



IBRA-PIOLI - La squadra si è trovata a Milanello per la consueta seduta di rifinitura prima delle conferenze stampa di rito, un allenamento sotto gli occhi della dirigenza, rappresentata dal direttore sportivo Geoffrey Mocada, e in particolare di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, consulente di RedBird per il Milan, si è intrattenuto a colloquio con Pioli prima dell'inizio della seduta.



KJAER OUT - Poi l'inizio dei lavori, con alcune indicazioni in vista della trasferta di Roma. Gruppo quasi al completo per Pioli, si è rivisto anche il lungodegente Tommaso Pobega, non ha lavorato con i compagni invece Simon Kjaer: il difensore danese era uscito affaticato dall'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Assente anche Pierre Kalulu.







APPLAUSI A ZEROLI - Testa al campo, ma spazio anche al mercato: la squadra ha applaudito Kevin Zeroli, giovane centrocampista capitano della Primavera rossonera, che ieri ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2029.



LE SCELTE - Pioli nella giornata di ieri ha provato Chukwueze nel tridente alle spalle di Giroud con Loftus-Cheek, ma resiste la possibilità di vedere l'inglese nella sua consueta posizione di trequartista e il nigeriano dalla panchina.



LA PROBABILE FORMAZIONE DEL ​MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli