Milan, 90 milioni di ricavi in cinque anni dal merchandising: paga la scommessa sul lifestyle

come cifra dello sviluppo della branch che include le aree licensing, retail, merchandising ed ecommerce. Come scrive Il Sole 24 ore fondendo il brand rossonero con la moda e la cultura e con la ricerca di un pubblico più ampio, giovane e internazionale, sono state lanciate diverse iniziative commerciali che, contro i 6 milioni generati dalla stessa business unit nel 2018. Tutto questo grazie anche al processo di internalizzazione, dallo sviluppo del prodotto e dalla gestione dei canali di vendita (negozi online e store fisici).per far fruttare al meglio un marchio globale che conta 550 milioni di tifosi (come rilevato dalla Nielsen) e 60 milioni di follower sulle piattaforme social.

L’online store del Milan, gestito da terze parti, registrava storicamente proventi per due milioni all’anno.Analogamente i due negozi fisici a Milano, nella stagione 2017/18 avevano guadagni per circa 4 milioni, mentre la scorsa stagione i 5 negozi (cui presto se ne aggiungerà un sesto, mentre soprattutto per l’estero si stanno valutando le opportunità collegate alla creazione di una catena di franchising) hanno macinato più di 16 milioni di proventi netti. Nella stagione in corso i risultati sono incoraggianti - scrive Il Sole 24 Ore grazie agli ottimi risultati delle nuove aperture come quella di Malpensa e di Casa Milan. Il trend positivo si riscontra anche sul fronte del business online sospinto dai lanci di prodotti come il Fourth kit con Puma e PLEASURES o la nuova capsule con Rafa Leao.

Il 16 aprile è la data del lancio della nuova linea esclusiva ACM x RL10 capsule collection, sviluppata in collaborazione con Rafael Leao. L’attaccante portoghese con la nuova maglia numero 10 è diventato un’icona del calcio internazionale e il primo fra i rossoneri per personalizzazioni. “che caratterizza la collezione in stile streetwear che si muove ispirandosi al mondo del surf a cui Leao fa spesso riferimento nel celebrare un gol e sui suoi canali social, come la scritta “We go” e l’emoji del surfista.