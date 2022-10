Secondo la Gazzetta dello Sport, le parole di Paolo Maldini ("Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e poi sei mesi fa. Però ci devono essere le condizioni per procedere. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà") avvicinano il rinnovo del contratto all'attaccante portoghese Rafael Leao, in scadenza a giugno 2024.



Tutto in un mese: a metà novembre Leao vestirà un’altra maglia, e andrà bene: sarà quella della nazionale portoghese. Ma esporlo alla vetrina mondiale con un contratto in scadenza nell’estate del 2024 pareva un invito a eventuali compratori. Il Milan vuole invece mettere il suo gioiello in cassaforte ancora prima: nelle prossime settimane, già nei prossimi giorni, ci saranno nuovi contatti tra il club e l’entourage di Rafa. Tanti articoli dovranno essere discussi prima della stesura definitiva dell’accordo: il valore della clausola rescissoria, ora fissato a 120 milioni, l’ingaggio di Leao (che potrebbe di fatto quintuplicarsi: da un milione e mezzo a sette), la questione, milionaria anche questa, aperta con lo Sporting. Una vicenda legale che coinvolge direttamente Rafa e i portoghesi, ma su cui il Milan può decidere di inserirsi.