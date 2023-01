In casa Milan è il giorno di Devis Vasquez. Il portiere colombiano classe 1998 intorno alle 9 ha raggiunto la Clinica Madonnina nel centro di Milano per le visite mediche di rito. In arrivo dal Guaraní, squadra paraguaiana, completerà l’iter previsto nella giornata di oggi, firmerà il contratto nel pomeriggio a casa Milan e poi tornerà in Sud America. Costato 500 mila euro, sarà a disposizione di Pioli dopo il 10 gennaio.



ULTIMO SLOT - Vasquez, il quinto colombiano della storia rossonera dopo Alberto Yepes (dal 2010 al 2013), Cristian Zapata (dal 2012 al 2019), Pablo Armero (dal 2014 al 2015) e Carlos Bacca (dal 2015 al 2017), occuperà l'ultimo slot da extracomunitario in rosa. Il suo è un ingaggio "di prospettiva", considerando i contratti in scadenza a giugno di Mirante e Tatarusanu, e non esclude l'ingresso di un nuovo portiere in questa finestra di mercato, soprattutto se sul fronte Maignan arriveranno brutte notizie.