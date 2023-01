Il Milan si muove sul mercato e inizia il nuovo anno col botto. Il club rossonero avrà presto un nuovo portiere: in attesa del recupero di Mike Maignan, il Diavolo ha chiuso per un estremo difensore. Si tratta di Devis Vasquez, colombiano extracomunitario classe 1998.



LA FORMULA - Il giocatore arriverà a titolo definitivo dal Guaranì e per il Diavolo si tratta di un acquisto in prospettiva e che prescinde dalle condizioni di Maignan. Inoltre, l'operazione non preclude l'inserimento di un altro portiere in rosa.